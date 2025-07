Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A fome em Gaza é cada vez mais urgente. O ataque surge num momento em que, os palestinianos que não morrem bombardeados, começam a morrer desnutridos, sem possibilidade de obter ajuda, avança o The Guardian.

Segundo relatos, muitos palestinianos foram abatidos por tanques e atiradores israelitas, enquanto esperavam por farinha junto à vedação fronteiriça, perto de um comboio de ajuda da ONU, no último ataque, um dos maiores dos últimos dois anos

Testemunhas relataram bombardeamentos massivos durante a noite em Deir al-Balah, uma das poucas áreas da Faixa de Gaza que ainda não tinha sido severamente atingida pela guerra. Fontes israelitas justificam a ofensiva com a suspeita de que o Hamas poderá estar a manter reféns na zona. Pelo menos 20 dos 50 reféns ainda em Gaza são considerados vivos.

Por outro lado, apesar do agravamento da violência, a imprensa israelita noticia o Hamas estaria próximo de aceitar um cessar-fogo.

Antes da ofensiva, as forças israelitas emitiram ordens de evacuação forçada para entre 50.000 e 80.000 pessoas em Deir al-Balah. Com isso, quase 88% do território de Gaza encontra-se agora sob ordens de deslocação ou em zonas militarizadas por Israel.

“Com esta nova ordem, a área de Gaza sob ordens de deslocação ou em zonas militarizadas aumentou para 87,8%, comprimindo 2,1 milhões de civis num fragmentado 12% do território, onde os serviços essenciais colapsaram”, alertou a ONU, através do seu Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários.