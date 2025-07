Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O músico publicou uma foto nas redes sociais a vestir a camisola, na festa de aniversário do futebolista Vinicius Jr., no Rio de Janeiro, este fim de semana.

Ao lado do seu DJ, Chase B, de Vinicius Jr. e do também futebolista do Real Madrid Eduardo Camavinga, o rapper pousa com a camisola do clube ribatejano.

O momento inesperado viralizou online e teve milhares de partilhas.

Vinicius Jr. é co-proprietário do Alverca, tendo adquirido o clube em fevereiro, em parceria com um grupo de investidores brasileiros, por um valor a rondar os 8 milhões de euros.