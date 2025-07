Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta quarta-feira, o festival Ageas Cooljazz recebe “uma semana de estreias”: Slow J e Silly (23 de Julho), Tindersticks e Ganso (26 de Julho). Domingo, as últimas Cascais Lazy Sundays ficam a cargo de Diogo Beja (27 de Julho).

Slow J, na quarta-feira, apresenta o seu mais recente álbum “Afro fado” e Silly, nome artístico de Maria Bentes, com o seu álbum "Miguelas" que remete às suas origens e infância.

No dia 26 de julho, a banda inglesa Tindersticks estreia-se no palco do festival juntamente com o grupo português, Ganso.

Ó último concerto da edição de 2024 está agendado para o dia 31 de julho, com as estreias de Masego e Amaura no Placo Ageas. Razy atua nas Cascais Jazz Sessions by Smooth Fm e Peter Castro encerra o festival no palco das Cascais Late Nights.

Com quatro concertos por noite, o festive abre portas às 19h, o Cascais Jazz Sessions by Smooth FM tem início às 20h no Anfiteatro do Parque Marechal Carmona Após o término do grande concerto no palco Ageas, as Late Nights arrancam no Anfiteatro do Parque Marechal Carmona.

Para mais informações sobre o evento pode visitar o site.