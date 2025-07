Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No âmbito do projeto europeu Sea4market, a biotecnológica spin-off da Nova Medical School, Sea4us, juntou-se à plataforma de crowdlending GoParity (Uma vertente do Crowdfunding onde se pressupõe o empréstimo de dinheiro em troca do pagamento de juros). Esta é a "maior campanha de financiamento" da empresa com vista à concretização do projeto que pretende ajudar no tratamento da dor crónica.

A finalidade, segundo divulgado às redações, é transformar os compostos químicos que existem em organismos marinhos em ingredientes farmacêuticos para tratamentos inovadores. Este "analgésico pioneiro" tem como objetivo substituir os opióides no tratamento da dor crónica e assim reduzir os efeitos secundários do seu uso. Os investidores da campanha estão a adiantar o pagamento de subvenções públicas de incentivo já atribuídas à Sea4us para garantir que os ensaios clínicos começam em 2026.

Manuel Nery Nina, cofundador da GoParity, exalta a história e missão da Sea4Us que "combina paixão, curiosidade infinita e uma excelência científica que representa o melhor que se faz em Portugal". O Fundador e CEO, Pedro Lima, fala sobre a importância da GoParity como uma forma de colmatar uma "lacuna que existe no financiamento e sustentabilidade de empresas como a nossa".

Este é o segundo projeto da Sea4Pain através da plataforma de crowdlending da Goparity. O valor do primeiro foi "devolvido na totalidade a todos os investidores juntamente com os juros devidos". O projeto "Sea4Pain II tem um objetivo de financiamento mínimo e máximo de 800 mil euros e 1,2 milhões de euros, respetivamente. Os pagamentos serão trimestrais, num prazo de 18 meses e um juro anual de 7,95%".

A campanha com a Sea4Us reforça a missão da GoParity de democratizar o acesso ao financiamento sustentável, ligando empresas e indivíduos que queiram investir de forma sustentável em projetos com um impacto positivo nas pessoas e no planeta".