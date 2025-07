Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A transferência, que tem sido uma das mais faladas do mercado, poderá ser confirmada nos próximos dias, com Gyokeres a herdar a mítica camisola 14, em tempos usada por Thierry Henry.

O clube de Alvalade já enviou autorização formal ao Arsenal, permitindo que o jogador cumpra as últimas etapas antes da oficialização do negócio. Caso se confirme, esta será uma das transferências mais marcantes do verão no futebol português.

Enquanto isso, noutras movimentações do mercado, o Benfica oficializou a saída de Paul Okon, jovem médio defensivo de 20 anos, que ruma em definitivo ao Sydney FC.

Natural da Austrália, Okon regressa ao seu país natal após ter realizado 73 jogos com a camisola encarnada, repartidos entre a equipa B e os escalões de formação. O jogador vai agora tentar afirmar-se na principal liga australiana.

No universo leonino, o Sporting também decidiu emprestar Biel ao Atlético Mineiro, apenas alguns meses depois da sua chegada. O acordo inclui uma cláusula de compra obrigatória no valor de sete milhões de euros, dependente do cumprimento de certos objetivos.

A curta estadia do jogador em Alvalade não convenceu o técnico Rui Borges, motivando assim a sua saída para o Brasil.