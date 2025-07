Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Judith Joseph tem-se dedicado a estudar a alegria e os obstáculos que impedem as pessoas de a experienciar. No seu novo livro, “High Functioning: Overcome Your Hidden Depression and Reclaim Your Joy” (Altamente funcional: ultrapassar a depressão escondida e conquistar alegria, em tradução livre), explora o conceito de depressão funcional, uma forma de depressão menos visível, mas segundo o que a psiquiatra diz à CNN é real e debilitante.

“A depressão pode não parecer tristeza. Há pessoas que vivem com anedonia, a incapacidade de sentir prazer, e continuam a ser funcionais no trabalho e em casa”, explica.

A própria viveu essa realidade: em 2020, apesar de aparentar uma vida perfeita, com uma carreira de sucesso, presença mediática e uma família, sentia-se emocionalmente desligada e sem alegria.

Como recuperar a alegria? A psiquitra propõe 5V

Validação

Nomear e aceitar o que se está a sentir.

Reconhecer as emoções reduz a ansiedade e dá clareza emocional. Vazão (Venting)

Fala com alguém de confiança. Mas atenção: se não for um profissional, evitar sobrecarregar. Deve-se perguntar antes: “É boa altura para partilhar algo mais pesado?” Valores

Refletir sobre o que dá sentido e propósito. “Perseguir elogios ou conquistas não vai preencher, o que importa são os valores intangíveis.” Vitais

Dormir bem, comer de forma saudável e fazer exercício com regularidade. São simples em teoria, mas difíceis de manter e essenciais para o bem-estar. Visão

Cultivar uma visão para o futuro. Mesmo em momentos difíceis, tenta planear momentos de alegria. Evitar ficar preso no passado.

Contudo, há um alerta. Não tentar fazer tudo de uma vez: “Não encare isto como mais uma tarefa de alta performance. É a sua vida, não um projeto profissional.”

Por fim, destaca a diferença entre felicidade e alegria. Isto é, a felicidade é externa e passageira, como comprar algo novo ou receber um prémio. A alegria é interna e está dentro de nós desde sempre. “Não é preciso ensinar uma criança a sentir alegria. Faz parte de nós.”