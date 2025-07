Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O negócio estava pendente dos gunners melhorarem as condições oferecidas no que diz respeito aos 10 milhões que o Sporting poderia receber de bónus, além do valor de 63,5 milhões de imediato.

Inicialmente o Arsenal propunha 2,5 milhões fáceis de alcançar, nomeadamente após 20 jogos de Gyokeres, mas os restantes 7,5 milhões eram mais complicados.

No entanto, nas últimas horas o Arsenal, pressionado também pelo treinador Arteta, melhorou as condições e esta manhã todas as partes chegaram a um entendimento.

Gyokeres, melhor marcador do campeonato nas últimas duas épocas, vai agora assinar um contrato válido por cinco temporadas.

Os leões, entretanto, trabalham também na sucessão do sueco com Luis Suárez a estar perto de ser reforço do bicampeão nacional.