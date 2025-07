Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Sporting ainda não aceitou a proposta do Arsenal por Gyokeres, mas há algum tempo que prepara a sua substituição, sendo que o alvo número um há muito que está identificado, concretamente o colombiano Luis Suárez, do Almeria.

Há algumas semanas que os leões têm vindo a negociar com o emblema do segundo escalão de Espanha e neste momento há uma oferta concreta em cima da mesa, no valor de 22 milhões de euros.

Por enquanto ainda não há fumo branco para a transferência porque o Almeria continua a pedir 25 milhões de euros pela transferência do goleador de 27 anos. Contudo, do lado do Sporting há confiança que o negócio se possa concretizar por menos que esse valor.

Rui Borges, treinador do Sporting, tem feito pressão para que o negócio se concretize o quanto antes, nomeadamente até dia 30 de julho, dia em que os verde e brancos iniciam oficialmente a nova temporada, com o jogo da Supertaça diante do Benfica.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, está encarregue deste processo e tudo tem feito para que a chegada de Suárez possa mesmo ser possível antes do embate com os velhos rivais. Neste momento, com Gyokeres sem se apresentar - está a forçar a saída para o Arsenal -, o treinador dos bicampeões tem apenas um avançado disponível, concretamente Konrad Harder, jovem de 20 anos.

Com Luis Suárez, refira-se, há já um entendimento alcançado, pelo que falta apenas que o Almeria aceite as condições propostas pelos leões.