Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A seleção portuguesa de futsal feminino carimbou esta sexta-feira a presença na final do Campeonato do Mundo, em Manila, depois de um jogo frente à Argentina. A equipa de Luís Conceição venceu por 7-1, chegando ao intervalo já com uma vantagem de 6-0.

Portugal entrou praticamente a ganhar, com Lídia Moreira a inaugurar o marcador logo nos primeiros instantes. Fifó ampliou e, pouco depois, um erro argentino permitiu a Lídia Moreira fazer o 3-0. Janice fez o 4-0, Fifó o quinto e Ana Azevedo assinou o sexto.

No arranque da segunda metade, Inês Matos marcou o sétimo golo português. Já com o jogo decidido, Luís Conceição rodou opções, tendo em vista a final marcada para domingo. A Argentina conseguiu apenas reduzir perto do fim.

Com apenas quatro golos sofridos em toda a competição e 39 marcados até esta meia-final, a seleção portuguesa chega agora à final, onde ambiciona o primeiro título mundial sob a égide da FIFA. O adversário sairá do duelo entre Espanha e Brasil.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.