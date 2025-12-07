Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal falhou este domingo a conquista do primeiro título mundial de futsal feminino, ao perder a final com o Brasil por 3-0, na estreia oficial da competição. O jogo decorreu em Manila, nas Filipinas, coroando a seleção brasileira como a primeira campeã mundial.

A equipa portuguesa chegou invicta à final, depois de uma campanha expressiva: goleou a Tanzânia (10-0) e a Nova Zelândia (10-0), venceu o Japão (3-1) na fase de grupos e eliminou a Itália (7-2) e a Argentina (7-1) no caminho até ao jogo decisivo.

Também o Brasil, líder do ranking, cumpriu um trajeto só com vitórias, superando Irão, Itália, Panamá, Japão e a tricampeã europeia Espanha antes de derrotar Portugal na final.

