O piloto da Mercedes liderou a corrida, mas o terceiro lugar de Lando Norris e o quarto de Oscar Piastri chegaram para fazer da McLaren campeã de equipas de 2025 na Fórmula 1.
George Russell, da Mercedes, partiu na pole position e acabou em primeiro lugar no Grande Prémio de Singapura que decorreu este domingo, ficando, respetivamente, em segundo e terceiro lugar, o holandês Max Verstappen, da Red Bull e Lando Norris, da McLaren.
A McLaren conquistou este domingo o décimo campeonato de construtores da sua história com a terceira posição de Lando Norris e a quarta de Oscar Piastri que dão à insígnia 650 pontos, mais 323 pontos que a Mercedes que ocupa o segundo lugar.
No campeonato de pilotos, a luta pelo primeiro lugar mantém-se em aberto. Faltam seis corridas até ao final da temporada. O próximo Grande Prémio é em Austin, nos Estados Unidos, entre 17 e 19 de outubro.
Classificação do GP de Singapura
- Russell
- Verstappen
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Antonelli
- Leclerc
- Hamilton
- Alonso
- Bearman
- Carlos Sainz
- Hadjar
- Tsunoda
- Stroll
- Albon
- Lawson
- Colapinto
- Gabriel Bortoleto
- Ocon
- Hulkenberg
- Gasly
