George Russell, da Mercedes, partiu na pole position e acabou em primeiro lugar no Grande Prémio de Singapura que decorreu este domingo, ficando, respetivamente, em segundo e terceiro lugar, o holandês Max Verstappen, da Red Bull e Lando Norris, da McLaren.

A McLaren conquistou este domingo o décimo campeonato de construtores da sua história com a terceira posição de Lando Norris e a quarta de Oscar Piastri que dão à insígnia 650 pontos, mais 323 pontos que a Mercedes que ocupa o segundo lugar.

No campeonato de pilotos, a luta pelo primeiro lugar mantém-se em aberto. Faltam seis corridas até ao final da temporada. O próximo Grande Prémio é em Austin, nos Estados Unidos, entre 17 e 19 de outubro.

Classificação do GP de Singapura

  1. Russell
  2. Verstappen
  3. Lando Norris
  4. Oscar Piastri
  5. Antonelli
  6. Leclerc
  7. Hamilton
  8. Alonso
  9. Bearman
  10. Carlos Sainz
  11. Hadjar
  12. Tsunoda
  13. Stroll
  14. Albon
  15. Lawson
  16. Colapinto
  17. Gabriel Bortoleto
  18. Ocon
  19. Hulkenberg
  20. Gasly