Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para a terceira prova do Mundial de Fórmula E, a caravana de monolugares elétricos foi até Miami, nos EUA. Numa corrida onde o campeonato se estreou no Miami International Autodrome, no recinto do Hard Rock Stadium, Mitch Evans saiu vitorioso, dando a primeira vitória à Jaguar na temporada e sendo agora o piloto com mais vitórias na competição: 15.

Do outro lado da garagem da equipa da Jaguar TCS Racing, António Félix da Costa, numa prova onde a chuva marcou presença em alguns momentos, começou por lutar pelos lugares do pódio, tendo até liderado a corrida por algum tempo, mas, quando ocupava a terceira posição, viria a ser abalroado por um adversário, que cometeu um erro e acabou por colocar o piloto português fora dos cinco primeiros. No final, Félix da Costa foi oitavo classificado. Assim, o luso somou os primeiros pontos da temporada - quatro.

"Há momentos que parece que tudo corre mal e os acidentes vêm ter connosco. Hoje voltei a ser o alvo de alguém que cometeu um erro e destruiu a minha corrida. É desapontante, sem dúvida, pois estava bem colocado e tinha um pódio completamente ao meu alcance. É preciso força mental, continuar a trabalhar, pois estamos com bom rendimento em pista, o nosso momento vai chegar", revela o piloto português em comunicado.

A próxima prova do Mundial de Fórmula E decorre no fim-de-semana de 13 e 14 de fevereiro, na Arábia Saudita, mais propriamente em Jeddah.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.