A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para períodos de céu muito nublado, especialmente na região Norte, onde o céu deverá manter-se em geral muito nublado. Estão previstos aguaceiros em todo o território, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, em particular no litoral oeste. A partir da tarde, a precipitação deverá diminuir de frequência, sobretudo no interior e na região Sul.

A queda de neve deverá ocorrer nas regiões Norte e Centro acima dos 1200 metros de altitude, descendo gradualmente a cota para os 800/900 metros a partir da tarde.

O vento soprará fraco a moderado de oeste/sudoeste, podendo atingir os 30 km/h, mas será moderado a forte no litoral, com intensidades entre os 30 e os 45 km/h. São esperadas rajadas até 70 km/h na faixa costeira a sul do Cabo Raso e até 90 km/h nas terras altas.

Na Grande Lisboa, o céu apresentar-se-á muito nublado, com aguaceiros que poderão ser acompanhados de granizo e trovoada, sobretudo até ao meio da tarde. O vento será fraco a moderado de sudoeste, rodando para oeste a partir da manhã, tornando-se moderado a forte junto ao Cabo Raso, com rajadas até 70 km/h. Também aqui se prevê uma descida de temperatura.

No Grande Porto, o céu estará geralmente muito nublado, com aguaceiros por vezes acompanhados de granizo e trovoada. O vento será fraco a moderado do quadrante sul, rodando para oeste a partir da manhã, podendo temporariamente intensificar-se durante a tarde.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de oeste/noroeste com 5 a 7 metros, com a temperatura da água do mar a situar-se entre os 13ºC e os 14ºC. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 2,5 a 3,5 metros e a temperatura da água do mar deverá variar entre os 14ºC e os 15ºC.

