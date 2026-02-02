Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O médio internacional pela Costa do Marfim, de 30 anos, chega ao Dragão por empréstimo do Rennes até 30 de junho de 2026. Segundo informaram os dragões no site oficial, o acordo não inclui cláusula de opção de compra e foi concretizado sem qualquer intervenção de agentes.

Seko Fofana vai envergar a camisola número 42 no FC Porto, numa escolha assumida como homenagem a Yaya Touré, uma das suas principais referências no futebol.

Formado nas camadas jovens do Manchester City, o médio conta ainda com passagens por Fulham, Bastia, Udinese e Lens, antes de experiências mais recentes no futebol saudita, ao serviço de Al Nassr e Al Ettifaq, além do Stade Rennais.

