A partir das 10 horas, as ruas em redor do Estádio do Dragão serão tomadas por atletas e caminhantes, com percursos de 10 km para a corrida e 5 km para a caminhada, ambos com partida e chegada junto ao estádio.

Paralelamente à prova, decorrerá um programa de atividades destinado a participantes de todas as idades. O evento conta ainda com o apoio do Município do Porto, através da Ágora.

Todos os condicionamentos de trânsito relacionados com a prova podem ser consultados em tempo real na Plataforma de Trânsito do Município.

As inscrições para a prova podem ser feitas aqui.

