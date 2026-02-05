Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

António José Seguro reconheceu que, nos municípios atingidos pelas cheias e pelo mau tempo, possa ser necessário adiar o ato eleitoral, mas discordou da posição de André Ventura, que defende o alargamento dessa medida a todo o país. "Considero essencial que as eleições se realizem. Os portugueses, todos os portugueses, devem ter a possibilidade de votar", afirmou o candidato, sublinhando que a lei permite a realização do sufrágio em datas diferentes nos locais onde tal se revele necessário.

O candidato afirmou compreender e valorizar as decisões tomadas a nível municipal, manifestando concordância com a posição da presidente da Câmara de Alcácer do Sal. Referiu ainda que a existência de voto antecipado demonstra que é possível encontrar soluções legais e constitucionais que garantam o direito de voto.

Sem mencionar diretamente nomes, Seguro alertou para o que classificou como tentativas de desmobilização eleitoral, defendendo uma forte participação dos eleitores. "Quero que os portugueses vão votar em maior número. O pior que podia acontecer é o país querer um Presidente e no domingo à noite ter um pesadelo", afirmou.

António José Seguro concordou também com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa em adiar a visita a Espanha, considerando importante que o Presidente da República permaneça no país face à gravidade da situação em zonas como Alcácer do Sal e Grândola. No entanto, criticou a deslocação do chefe de Estado ao Vaticano, afirmando que não teria feito essa opção.

O candidato voltou ainda a criticar a resposta do Governo às recentes cheias, considerando que o Estado português não está preparado para enfrentar situações desta natureza. "Fico chocado com a ineficiência do Estado na resposta às populações e, em alguns casos, mesmo indignado", afirmou, defendendo que existem problemas que poderiam ser resolvidos de forma mais célere.

