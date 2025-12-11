Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso foi nomeado esta quinta-feira como Núncio Apostólico para Portugal. Desde 2017, era o representante diplomático da Santa Sé no Equador, depois de ter passado pelo Gabão e Panamá.

O Patriarcado de Lisboa já reagiu à nomeação e diz que "acolhe com alegria a nomeação do novo Núncio Apostólico, representante do Santo Padre entre nós".

"A presença do Núncio é sempre um sinal luminoso da comunhão universal da Igreja e um convite renovado a caminharmos unidos ao Sucessor de Pedro, com fidelidade e esperança", lê-se no comunicado assinado por D. Rui Valério, Patriarca de Lisboa.

"Exprimo, em nome de todo o Patriarcado de Lisboa, a nossa estima filial e a plena disponibilidade para colaborar com o Senhor Núncio na missão que o Santo Padre lhe confiou: fortalecer os laços de unidade, promover a paz, servir o Evangelho e cuidar do povo de Deus que peregrina em Portugal", é ainda referido.

"Que o seu ministério entre nós seja fecundo e abençoado, marcado pela hospitalidade desta terra, pela riqueza humana e espiritual das nossas comunidades e pela alegria de anunciarmos juntos Jesus Cristo", acrescenta.

Andrés Carrascosa Coso é natural de Cuenca, em Espanha, onde nasceu a 16 de dezembro de 1955.

Licenciou-se em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, em 1981, ano em que foi escolhido para a carreira diplomática da Santa Sé.

O arcebispo espanhol fala várias línguas, entre elas português. Destaca-se ainda a presença nas redes sociais, onde se manifesta frequentemente sobre vários temas da atualidade.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.