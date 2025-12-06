Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Seleção Nacional já conhece, assim, os detalhes logísticos da sua estreia na competição, que acontece a 17 de junho, em Houston, frente ao vencedor do play-off intercontinental — disputa que envolve Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo. O jogo será às 13h00 locais, correspondendo às 19h00 em Lisboa.

Portugal volta a entrar em campo seis dias depois, a 23 de junho, novamente em Houston, desta vez diante do Uzbequistão, que participa pela primeira vez num Mundial. O pontapé de saída repete o horário do primeiro encontro: 13h00 locais (19h00 em Lisboa).

A fase de grupos fecha em Miami, no dia 27 de junho, frente à Colômbia. Esta partida está marcada para as 19h30 locais, o que equivale às 00h30 em Lisboa.

O torneio arranca oficialmente a 11 de junho, com o duelo entre México e África do Sul, na Cidade do México, às 15h00 locais (21h00 em Lisboa).

O sorteio realizado esta sexta-feira colocou Portugal no Grupo K, juntamente com Colômbia, Uzbequistão e o vencedor do play-off intercontinental, cuja decisão só chegará em março: Jamaica enfrenta Nova Caledónia a 26 desse mês, e o vencedor desse encontro defrontará a República Democrática do Congo a 31, para decidir quem segue para o Mundial.

A edição de 2026 do Campeonato do Mundo, a primeira com 48 seleções e uma inédita coorganização entre Estados Unidos, Canadá e México, disputa-se de 11 de junho a 19 de julho.

