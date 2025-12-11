Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lídia Jorge é a primeira mulher escritora a receber este prémio e a sétima mulher distinguida em 39 edições. A autora e conselheira de Estado sucede ao compositor de música portuguesa Luís Tinoco, que venceu o Prémio Pessoa 2024.

Lídia Jorge iniciou a sua carreira com o romance "O Dia dos Prodígios", em 1980. A sua obra reúne mais de 30 títulos, entre romance, conto, ensaio, teatro, crónica, poesia.

Ao longo dos anos, foi galardoada com mais de duas dezenas de prémios, destacando-se o Grande Prémio de Literatura em Línguas Românicas da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, o Grande Prémio de Romance da Associação Portuguesa de Escritores (APE), o Prémio União Latina, o Grande Prémio de Literatura dst, os prémios Correntes d’Escritas, Vergílio Ferreira, Eduardo Lourenço e o Prémio Vida Literária da APE.

O seu romance "Misericórdia" é um dos mais distinguidos da sua carreira, acumulando, entre outros, o Prémio Médicis Estrangeiro, o Grande Prémio da APE e o Prémio PEN Clube de narrativa.

Os livros de Lídia Jorge estão traduzidos para alemão, galego, búlgaro, castelhano, esloveno, grego, francês, hebraico, húngaro, italiano, holandês, romeno, sueco e inglês, entre outras línguas.

O Júri do Prémio Pessoa 2025 foi constituído por Francisco Pedro Balsemão (presidente), Paulo Macedo (vice-presidente), Ana Pinho, Ana Tostões, António Barreto, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery, Viriato Soromenho-Marques.

