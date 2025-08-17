O ciclista russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) venceu pelo segundo ano consecutivo a Volta a Portugal, ao ser segundo no contrarrelógio da última etapa, vencida por Rafael Reis.
Artem Nych, líder desde a quarta etapa, terminou a participação com o tempo de 38 horas, 31 minutos e 46 segundos.
O melhor nos 16,7 quilómetros do contrarrelógio de Lisboa foi Rafael Reis (Anicolor-Tien21), já vencedor do prólogo, que deixou Nych a 16 segundos e o norte-americano Tyler Stites (Caja Rural-Seguros RGA), terceiro, a 28.
