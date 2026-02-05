Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Tenha muita atenção ao circular nas zonas mais afetadas por inundações ou cheias. Um carro em funcionamento, quando entra numa zona inundada, tem bastantes chances de ter problemas de motor, que podem até provocar uma avaria total. Neste tipo de situações, atenção que, por exemplo, em veículos com mais de quinze anos, a substituição integral do motor já pode, facilmente, ultrapassar os três mil euros. No caso de veículos mais recentes, de gama média, o custo da substituição completa do motor pode situar-se entre os dez mil e os 15 mil euros.

Sistemas eletrónicos e unidades de controlo

Eletricidade e água nunca foram amigas. Num veículo de combustão relativamente recente, podem existir entre 25 e 30 unidades eletrónicas. Em caso de inundação, é altamente provável que estas unidades sejam afetadas, quer pela água acumulada, quer pela sujidade e pelos detritos habitualmente arrastados durante uma cheia.

As unidades eletrónicas mais simples apresentam um custo base superior a 300 euros por unidade, enquanto uma mais sofisticada e tecnologicamente avançada pode atingir valores entre os mil e os cinco mil euros.

Travões e suspensão

Aqui as coisas podem melhorar, desde que seja feita uma limpeza profunda e uma secagem adequada. Em muitos casos pode ser suficiente para resolver algum problema, sendo estes considerados danos de menor gravidade.

Sistema de escape

É fundamental assegurar a correta remoção da água acumulada, evitando a retenção de humidade que pode dar origem a fenómenos de corrosão interna. Os custos associados à reparação variam significativamente, mas são, regra geral, inferiores aos decorrentes de danos no motor.

Interior do veículo



Será possível, sendo que tudo o resto se encontra bem, recuperar um interior inundado ou, com muita água? Sim, na maioria dos casos bancos, painéis, revestimentos e outros elementos do habitáculo podem ser recuperados, embora o processo seja exigente. O custo mínimo estimado para este tipo de intervenção ronda os 250 euros, podendo aumentar em função da extensão e da gravidade dos danos.

Veículo elétrico

Por fim, chegamos aos veículos elétricos. Embora a bateria dos veículos elétricos esteja concebida para resistir à submersão, o principal problema reside nos restantes componentes eletrónicos. Quando um veículo elétrico fica submerso numa zona inundada, é muito provável que estes componentes sejam afetados de forma grave ou muito grave, podendo, em alguns casos, não compensar proceder à reparação.

