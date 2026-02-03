Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes a 2023, nestes municípios residem cerca de 1,83 milhões de pessoas, que geram um rendimento bruto total de 20,65 mil milhões de euros, o equivalente a 16,4% do rendimento nacional.

Em várias freguesias afetadas, ainda sem fornecimento regular de eletricidade e comunicações, poderão existir dificuldades no acesso ao voto nas eleições presidenciais marcadas para domingo, 8 de fevereiro. Nos concelhos abrangidos pela calamidade estão inscritos 1.589.165 eleitores, correspondendo a 14,4% do total nacional. Nas últimas eleições, a taxa de abstenção nestes territórios variou entre 26,33% em Vila de Rei e 50,30% na Nazaré.

Em termos de poder de compra ‘per capita’, apenas Leiria, Coimbra e Aveiro apresentam valores superiores à média nacional entre os concelhos afetados. No extremo oposto, quatro municípios, Oleiros, Penamacor, Góis e Pampilhosa da Serra, registam níveis inferiores a 70% da média do país.

O envelhecimento da população é outro fator estrutural relevante. Nos concelhos em situação de calamidade, cerca de 30% da população tem mais de 65 anos, acima da média nacional, que se situa nos 24%. Apenas 14 dos 68 municípios apresentam uma população mais jovem do que a média do país, com destaque para Entroncamento, Batalha e Ílhavo, seguindo-se Aveiro, Torres Vedras, Condeixa-a-Nova, Leiria, Rio Maior, Murtosa, Ovar, Vagos, Marinha Grande, Lourinhã e Albergaria-a-Velha.

Em 14 concelhos da região, o índice de envelhecimento é superior ao dobro da média nacional, com especial incidência em Oleiros, Penamacor, Pampilhosa da Serra e Castanheira de Pêra. Oleiros é mesmo o concelho mais envelhecido de toda a área afetada, com um índice de 730, cerca de quatro vezes acima da média nacional, tendo o presidente da câmara alertado que mais de 70% do território se encontra sem comunicações móveis ou com fortes constrangimentos.

O impacto da depressão Kristin estende-se também ao tecido económico. No conjunto dos concelhos afetados existem 248.586 empresas, o que corresponde a 15,7% do total nacional. Os municípios do litoral, em particular nas regiões de Leiria e Aveiro, apresentam uma elevada concentração industrial e uma forte vocação exportadora.

