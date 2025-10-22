Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para o piloto português este é um regresso a um campeonato onde já foi feliz, onde sagrou-se Campeão do Mundo na classe LMP2 no ano de 2022. Agora é a vez do piloto de 34 anos apostar tudo na vitória à geral na lendária corrida de 24 horas de Le Mans.

Félix da Costa junta-se à Alpine Endurance Team para a temporada 2026, numa altura de crescimento da equipa, após a recente vitória na última prova do Mundial de resistência de 2025, que teve lugar no Japão, na pista de Fuji, com o carro #35 pilotado por Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi.

"Finalmente posso confirmar que estou de regresso ao WEC. Nunca escondi que queria voltar a este campeonato em 2026, trabalhei muito e ganhei o meu espaço no mundo do endurance, com vitórias e títulos na classe LMP2, mas obviamente o meu sonho é vencer o WEC e as 24 horas de Le Mans á geral", explica o piloto português em comunicado.

"Representar uma marca icónica como a Alpine é um motivo de grande alegria, mas também responsabilidade, é um projecto que ano após ano tem evoluído. A mentalidade da Alpine é totalmente vencedora, estamos alinhados, sabemos que temos muito trabalho pela frente, mas mal posso esperar por começar a trabalhar e preparar o ano 2026 no WEC".

Para 2026, Félix da Costa junta o desafio no mundial de resistência ao desafio na Campeonato do Mundo FIA Fórmula E, onde tem nova equipa, a Jaguar TCS Racing. Para o piloto de Cascais "vai ser um ano desafiante, em dois campeonatos, mas estou motivado para buscar vitórias e títulos tanto no WEC, como na Fórmula E!"

O campeonato do Mundo FIA WEC 2026 conta com oito corridas, tendo como ponto alto as 24 horas de Le Mans, que terão lugar nos dias 13 e 14 de Junho. O inicio do campeonato está marcado para o dia 28 de Março no Qatar, ronda inaugural do Mundial de resistência.

Já a temporada de 2025/2026 do Campeonato do Mundo FIA Fórmula E terá início em São Paulo, no Brasil, no dia 6 de dezembro, após os testes de pré-época em Valência, que têm lugar no final de Outubro. Há passagens por México, Estados Unidos da América, Arábia Saudita, Espanha, Berlim, Mónaco, China, Japão, com o campeonato novamente a terminar no Reino Unido, a 16 de agosto de 2026.

