O piloto de 34 anos junta-se à equipa Jaguar, depois de três temporadas ao serviço da Porsche. Novamente com o número 13 no carro, o português fará dupla com Mitch Evans.

"Estou muito contente por fazer parte da Jaguar TCS Racing, é uma honra incrível vestir as cores de uma marca com um legado tão rico no desporto automóvel. A resiliência da equipa e a procura constante de performance é algo que sempre admirei, e mal posso esperar para me sentar ao volante do Jaguar I-TYPE 7", pode-se ler no comunicado enviado ao 24notícias.

"Ter um colega de equipa como o Mitch, um dos pilotos mais experientes da Fórmula E e um amigo próximo, é um privilégio e sei que iremos trabalhar bem em conjunto. Estou entusiasmado com este próximo capítulo da minha carreira e acredito que posso escrever uma página bonita na minha carreira e também na história da Jaguar no Mundial de Fórmula E", explicou Félix da Costa em comunicado.

António Félix da Costa conta com doze vitórias na Fórmula E, num total de 144 corridas disputadas, o que o coloca como um dos mais antigos do pelotão da série 100% elétrica.

Em comunicado, o responsável pela Jaguar, Ian James, afirmou que a equipa está "muito satisfeita por receber o António. O seu desempenho ao longo dos últimos onze anos neste campeonato tem sido consistentemente impressionante e a sua abordagem à competição alinha-se perfeitamente com os nossos valores enquanto equipa. À medida que entramos na última época da era GEN3 Evo, estamos confiantes de que veremos grandes resultados com o António e o Mitch, uma vez que eles formam indiscutivelmente a dupla de pilotos mais competitiva e excitante da grelha".

A temporada de 2025/2026 do Campeonato do Mundo FIA Fórmula E terá início em São Paulo, no Brasil, no dia 6 de dezembro, após os testes de pré-época em Valência, que têm lugar no final de Outubro. Há passagens por México, Estados Unidos da América, Arábia Saudita, Espanha, Berlim, Mónaco, China, Japão, com o campeonato novamente a terminar no Reino Unido, a 16 de agosto de 2026