O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia está a reforçar as suas tropas na região ocupada de Zaporijia, no sul do país, preparando uma possível ofensiva. Segundo Zelensky, Moscovo está a transferir forças da região russa de Kursk para Zaporijia.

Em conferência de imprensa concedida a jornalistas, incluindo da Agência France Presse no Expresso, o chefe de Estado ucraniano revelou que Kiev testou com sucesso um novo míssil com alcance de três mil quilómetros.

Zelensky indicou que o míssil, denominado "Flamingo", poderá começar a ser produzido em grande escala a partir do início do próximo ano.

Na mesma entrevista, o presidente apelou ao apoio dos Estados Unidos para desbloquear as negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia.

"Pedi ao presidente [Donald] Trump que garantisse que Budapeste não bloqueava a nossa adesão à União Europeia. O presidente Trump prometeu que a equipa norte-americana vai trabalhar no assunto", afirmou.

O Presidente ucraniano abordou também a possibilidade de um encontro bilateral com o líder russo, Vladimir Putin, no contexto dos recentes contactos diplomáticos. Zelensky disse que o encontro poderá ocorrer na Suíça, na Áustria ou na Turquia, e considerou que "é possível após um acordo sobre garantias de segurança para Kiev".