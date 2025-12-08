Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vão reunir-se hoje na residência oficial do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, em Bruxelas.

De acordo com o comunicado, não estão previstas declarações públicas nem foram divulgados detalhes sobre a agenda ou a hora de início da reunião. Paula Pinho, porta-voz da presidente da Comissão Europeia, confirmou apenas que o encontro terá lugar à hora do jantar.

Embora o motivo oficial não tenha sido confirmado, o encontro deverá centrar-se nas negociações mediadas pelos Estados Unidos para alcançar um cessar-fogo e, possivelmente, um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. A primeira proposta de Donald Trump, criticada duramente por Kiev, previa a cedência de territórios ocupados desde 2022, incluindo a península da Crimeia, e a redução das Forças Armadas ucranianas, o que gerou uma forte contestação da União Europeia, que lamentou a exclusão do bloco do processo.

Enquanto Washington revê a proposta, os Estados-membros da UE discutem, paralelamente, o financiamento à Ucrânia para 2026 e 2027, incluindo a utilização dos recursos russos congelados no território europeu devido às sanções. A proposta apresentada pela Comissão Europeia, contudo, ainda não conseguiu consenso entre os 27 países do bloco.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.