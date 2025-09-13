Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Charlie Kirk, co-fundador da organização juvenil de extrema-direita Turning Point USA, morreu após ter sido baleado mortalmente enquanto discursava num evento realizado na Universidade de Utah Valley (UVU) na tarde de quarta-feira. O evento foi o primeiro da digressão de outono da organização pelos campus universitários. Erika Kirk afirmou que a digressão pelos campus vai continuar, apesar da morte prematura do marido.
"Num mundo repleto de caos, dúvidas e incertezas, a voz do meu marido permanecerá e soará mais alta e clara do que nunca, e a sua sabedoria perdurará", disse, salientando que Charlie foi morto porque "pregou uma mensagem de patriotismo, fé e do amor misericordioso de Deus".
"Os criminosos responsáveis pelo homicídio do meu marido não fazem ideia do que fizeram", disse Erika. "Toda a gente devia saber isto: se achavam que a missão do meu marido era poderosa antes, não fazem ideia do que acabaram de desencadear em todo o país e neste mundo."
Agradeceu ainda a JD Vance, a quem chamava de amigo próximo do marido, e a Donald Trump.
“Senhor Presidente, o meu marido amava-o e sabia que o senhor também o amava”, disse Erika Kirk. “A sua amizade era incrível.”
