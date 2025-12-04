Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Rosalía atua em Lisboa nos dias 8 e 9 de abril de 2026, com a digressão do novo álbum LUX, gravado com a London Symphony Orchestra e com colaborações de artistas como Björk, Carminho e Yves Tumor. LUX é já nº um em Portugal pela terceira semana consecutiva e registou recordes de audições globais, segundo informa a Sony Music em email enviado às redações

Em Portugal, os concertos decorrem na MEO Arena, em Lisboa, os bilhetes estão à venda dia 11 de dezembro em rosalia.com, contudo os fãs registados terão acesso aos bilhetes dia 9 de dezembro, 10h00. E, como vem sendo habitual nos concertos desta dimensão, há pacotes VIP com acesso a lounge exclusivo e merchandising incluído.

Rosalía é vencedora de dois Grammy e 13 Latin Grammy, reconhecida pela fusão inovadora de flamenco e pop global e pelo impacto internacional das suas digressões e álbuns anteriores, incluindo Motomami.

O quatro albúm da artista, LUX, foi gravado com a Orquestra Sinfónica de Londres sob a direção de Daníel Bjarnason, o álbum promete uma experiência imersiva, explorando temas de mística feminina, transformação e espiritualidade.

Entre as vozes convidadas está a fadista portuguesa Carminho, mas também Björk, Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz, bem como coros como a Escolania de Montserrat e a Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.

O disco, dividido em quatro movimentos, reúne 18 faixas, incluindo temas exclusivos nas edições em CD e vinil, que convidam os ouvintes a experimentar “LUX” na sua forma mais completa. A artista, que assina também como produtora executiva, propõe neste trabalho uma fusão de intimidade e escala operática, criando um universo onde som, linguagem e cultura se entrelaçam.

