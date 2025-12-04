Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O "Ano em Pesquisa" do Google oferece um retrato do que mais despertou atenção dos internautas em Portugal, funcionando como um termómetro social e cultural, mais do que uma simples lista de palavras-chave. Segundo os resultados da empresa, 2025 foi marcado por temas que misturaram tecnologia, política, cultura pop e acontecimentos inesperados.

No campo desportivo, o futebol manteve-se como grande motor de pesquisas e o Mundial de Clubes foi um dos eventos que mais mobilizou os portugueses. Entre os atletas, Richard Rios destacou-se como o jogador mais procurado, seguido de Rodrigo Mora e de outras contratações que marcaram a temporada do futebol nacional.

Entre os acontecimentos que despertaram preocupação, o apagão que afetou Portugal e outros países europeus em abril surge em destaque. Já no domínio religioso e institucional, o Papa Leão XIV ganhou atenção, refletindo o interesse dos portugueses pelo novo pontífice. Localmente, a tragédia do Elevador da Glória também manteve curiosidade e debates durante vários dias.

As perguntas mais pesquisadas no formato “O que é…?” revelaram grande curiosidade por termos sociais e conceitos inusitados. Um exemplo foi o termo “turbossexual”, popularizado no início do ano por Filipe La Cerda, que gerou debates e explicações sobre o seu significado. Temas ligados à política, medicina e ao quotidiano também marcaram presença entre as tendências.

Nos questionamentos “Como…?” e “Como fazer…?”, surgem dúvidas sobre processos cívicos, finanças, tecnologia, saúde, culinária e até cuidados com plantas, refletindo o crescente interesse dos portugueses em trazer o verde para dentro de casa. Tutoriais digitais, como “como transformar foto em anime” ou “como fazer print screen no PC”, também figuraram entre os mais procurados.

O ano de 2025 foi igualmente marcado por perdas de figuras públicas que mobilizaram grande atenção nas pesquisas. Entre os mais lembrados estiveram o futebolista Diogo Jota, falecido em julho aos 28 anos, o vocalista Ozzy Osbourne, a cantora e atriz Preta Gil e o Papa Francisco, cuja morte gerou repercussão global.

“Com a missão de tornar o conhecimento do mundo acessível a todos, a Pesquisa Google transforma perguntas, dúvidas e curiosidades em respostas e conhecimento que qualquer pessoa pode descobrir de forma simples e prática”, conclui o levantamento.

