Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Até agora, há 100 mortos e um número semelhante de feridos. O ataque contra o nosso país foi terrível", afirmou Cabello, na quarta-feira, durante um programa semanal na televisão pública.

Segundo o ministro, tanto Maduro como a sua mulher, Cilia Flores, ficaram feridos durante a operação. "Cilia foi ferida na cabeça e golpeada no corpo. O irmão Nicolás foi ferido numa perna. Felizmente, estão a recuperar", disse.

As Forças Armadas venezuelanas divulgaram imagens dos funerais de militares mortos, mostrando caixões cobertos com bandeiras nacionais e familiares em lágrimas, enquanto eram enaltecidas "a coragem, a bravura, a honra e a lealdade" dos militares.

Embora não exista ainda um balanço oficial detalhado, foram confirmadas mortes de militares venezuelanos e de militares cubanos destacados no país. Havana já tinha anunciado anteriormente a morte de 32 militares cubanos em "ações de combate".

Os Estados Unidos lançaram no sábado uma ofensiva militar com o objetivo de deter Nicolás Maduro e a sua esposa, tendo anunciado que irão governar a Venezuela até à conclusão de um processo de transição política. Na sequência da operação, a vice-presidente executiva, Delcy Rodríguez, assumiu a presidência interina com o apoio das Forças Armadas.

Maduro e Cilia Flores compareceram entretanto num tribunal de Nova Iorque para responder a acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais, tendo ambos declarado inocência. A próxima audiência está marcada para 17 de Março.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.