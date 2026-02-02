Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num ponto de situação enviado à agência Lusa, a GNR indica que os comandos territoriais de Coimbra, Portalegre e Santarém são os que registam maior número de interdições, não existindo, em nenhum dos casos, previsão para a reabertura das vias afetadas.

No distrito de Coimbra, estavam interditas seis estradas municipais, dois caminhos municipais e várias estradas nacionais, incluindo a EN110 entre os quilómetros 4,8 e 11,8, em Louredo, a EN11 em Maiorca e na zona dos Campos alagados, a EN344 ao quilómetro 20, em Castanheira da Serra, a EN341 em Pereira e Granja do Ulmeiro, e a EN236 em Casal Novo.

No Comando Territorial de Leiria, a GNR registava cortes na EN1-6, em Barrocas (Pombal), na EN243, em Alcaria, e na EN8-2, em Casal de Lourim.

Em Portalegre, encontravam-se interditas a EN246-1, em Marvão, e a EN245, em Fronteira, além de nove estradas e caminhos municipais nos concelhos de Avis, Elvas, Campo Maior e Alter do Chão.

Já no distrito de Santarém, estavam cortadas a EN365 ao quilómetro 60, na Golegã, a EN368, em Alpiarça, e a EN3-2, em Valada, bem como cinco estradas municipais nas zonas da Chamusca, Couço e Benavente.

O Comando Territorial de Setúbal reportava a interdição da EN2, em Ferreira do Alentejo, devido à queda de uma árvore, e o corte da estrada municipal 541, em Santa Catarina, no concelho de Alcácer do Sal. Em Évora, registava-se o corte da estrada municipal 537, em Montemor-o-Novo.

No distrito de Lisboa, a circulação estava interrompida na EN8-2, em Casal de Lourim (Lourinhã), e na EN9-1, no Linhó.

Mais a norte, em Viseu, havia interdições na EN2, entre os quilómetros 133,5 e 134, em Castro de Aire, na EN323, entre os quilómetros 33 e 40, na zona da Foz do Távora–Tabuaço, além de quatro estradas municipais. Também a A24 se encontrava cortada entre os quilómetros 94,7 e 101,5, em Valdigem, sendo indicadas como alternativas a EN2 e a EN313.

No distrito de Vila Real, a GNR assinalava cortes em quatro estradas municipais nos concelhos de Santa Marta de Penaguião, Gouvães do Douro, Mesão Frio (Vila Marim) e Alijó. Em Aveiro, estavam interditas a EN230, em Angeja, e a EM577, na Fontinha, enquanto em Braga havia cortes na EN205-1, em Rio Tinto, e nas estradas municipais 537 e 607.

No distrito de Castelo Branco, registavam-se interdições na EN240, em Salvaterra do Extremo e nas Termas de Monfortinho, além de quatro estradas municipais.

Entretanto, segundo a Brisa Concessão Rodoviária (BCR), a circulação no ramo de entrada da A14, no Nó de Santa Eulália, no sentido Coimbra/Figueira da Foz, será cortada, sem indicação de horário. Mantém-se igualmente encerrado o ramo de saída da A14 no mesmo nó para a EN111, naquele sentido.

