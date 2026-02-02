Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O descontentamento de Cristiano Ronaldo não é de agora, começou logo no início da temporada, concretamente quando o PIF vendeu o controlo do Al Hilal, principal rival do Al Nassr, ao príncipe multimilionário saudita Alwaleed Bin Talal Alsaud. Desde essa mudança acionista, o Al Hilal intensificou o investimento no mercado de transferências, reforçando significativamente o plantel, sobretudo nos últimos dias, falando-se inclusivamente na contratração de Benzema.

Em sentido contrário, o Al Nassr, que continua sob controlo do PIF e colocado à venda, não conseguiu atrair compradores considerados credíveis e viu reduzida a capacidade de contratação de reforços. Este cenário permitiu que o principal rival na luta pelo título tivesse maior margem para se fortalecer, algo que não terá passado despercebido ao capitão da seleção nacional.

Outro foco de desagrado prende-se com a perda de influência da atual direção do Al Nassr. Simão Coutinho, diretor desportivo, e José Semedo, CEO do clube, ambos amigos próximos de Cristiano Ronaldo, terão sido afastados de decisões relevantes pelo fundo saudita.

A pressão exercida por Ronaldo nas últimas horas terá provocado agitação nos bastidores do futebol saudita e levado os responsáveis do PIF a reconsiderar a estratégia para o Al Nassr, estando agora em cima da mesa a possibilidade de assegurar reforços de peso para o clube e para Jorge Jesus, treinador do emblema saudita.

O mercado de transferências na Arábia Saudita, refira-se, encerra esta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e até ao momento Cristiano Ronaldo mantém a decisão de não entrar em campo pela equipa orientada por Jorge Jesus frente ao Al-Riyadh.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.