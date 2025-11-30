Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Venezuela reagiu com firmeza às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que o espaço aéreo sobre e em redor do país sul-americano “deve ser considerado encerrado na sua totalidade”, diz a BBC.

A afirmação, divulgada pelo próprio Trump na rede social Truth Social, originou uma resposta imediata do governo venezuelano, que classificou a posição norte-americana como mais uma “agressão extravagante, ilegal e injustificada contra o povo venezuelano”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Caracas sublinhou que os Estados Unidos não têm qualquer autoridade legal para determinar o encerramento do espaço aéreo de um Estado soberano, acusando Washington de proferir uma “ameaça colonialista”.

Na sua mensagem, Trump dirigiu-se directamente a “todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de droga e traficantes de seres humanos”, aconselhando-os a considerar o espaço aéreo venezuelano como totalmente encerrado.

