Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um ataque a uma sinagoga em Crumpsall, Manchester, durante a celebração do Yom Kippur, deixou quatro pessoas feridas, avança a BBC.

O Yom Kippur é o dia mais sagrado do calendário religioso judaico, quando muitos fiéis se deslocam às sinagogas e fazem jejum.

A polícia de Greater Manchester confirmou que está no local, após relatos de múltiplas pessoas esfaqueadas, e informou que o suspeito do ataque foi morto. Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre o seu estado de saúde.

O Serviço de Ambulâncias do Noroeste declarou ter sido registado um incidente grave e mobilizou recursos para a sinagoga, assegurando que está a prestar assistência médica aos feridos o mais rapidamente possível.

O presidente da Câmara de Manchester, Andy Burnham, pediu à população para evitar a área, mas garantiu que o perigo imediato parece ter passado e que o incidente foi “eficazmente” tratado pelas autoridades presentes.

(Artigo atualizado às 11h20)

__