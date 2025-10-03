"O movimento anuncia a sua aprovação para a libertação de todos os reféns - vivos e mortos - de acordo com a fórmula de troca incluída na proposta do presidente Trump", revelou o Hamas em comunicado, salientando que estava pronto para entrar em negociações "para discutir os detalhes".

Apesar deste comunicado, a verdade é que o Hamas não fala, por exemplo, do desarmamento exigido por Israel e por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

"Outras questões mencionadas na proposta do Presidente Trump sobre o futuro da Faixa de Gaza (...) serão abordadas através de um quadro nacional palestiniano abrangente, no qual o Hamas participará e contribuirá de forma responsável", afirmou o grupo.

Refira-se que este anúncio foi feito poucas horas depois de Trump fazer um ultimato ao Hamas até às 23h00 de domingo, para aceitar o seu plano de paz para Gaza.