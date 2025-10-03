Um juiz federal de Nova Iorque condenou Sean "Diddy" Combs a quatro anos e dois meses de prisão, após a sua condenação, este verão, por acusações federais relacionadas com prostituição.

A sentença, proferida na sexta-feira em Manhattan, ocorreu depois de um júri federal ter absolvido, em julho, o magnata da música de 55 anos das acusações mais graves contra ele – conspiração para extorsão e tráfico sexual – mas o ter considerado culpado de duas acusações de transporte para se envolver em prostituição. Cada acusação acarreta uma pena máxima de 10 anos de prisão.

Combs, que está detido no centro de detenção metropolitano de Brooklyn desde a sua detenção em setembro de 2024, declarou-se inocente de todas as acusações que lhe são imputadas. Os 13 meses que cumpriu em custódia antes da audiência de sexta-feira contam para a sua sentença, deixando-o com cerca de mais três anos de prisão para cumprir.

Foi também condenado a pagar uma multa de 500.000 dólares.