Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Acreditamos que o responsável pelo ataque de hoje é Jihad al-Shamie, de 35 anos. É um cidadão britânico de origem síria”, afirmou a Polícia de Greater Manchester em comunicado.

O ataque aconteceu durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, junto à sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, em Crumpsall, no norte da cidade.

As autoridades confirmaram ainda a detenção de três pessoas — dois homens na casa dos 30 anos e uma mulher com cerca de 60 — por suspeitas de envolvimento em atos de terrorismo.

De acordo com a polícia, duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas, três delas em estado grave e ainda hospitalizadas, depois de terem sido atropeladas e esfaqueadas durante o ataque.

