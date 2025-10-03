O plantel do Benfica está a contas com um vírus gripal que tem vindo a condicionar a preparação do jogo com o FC Porto no próximo domingo. Vários elementos do plantel, assim como da equipa técnica, têm manifestado dores de cabeça e de corpo, colocando em dúvida vários futebolistas para o jogo com os azuis e brancos, atuais líderes do campeonato.

O treinador José Mourinho, um dos que também tem estes sintomas, já tinha referido que alguns futebolistas apresentavam alguns destes sintomas após o jogo com o Chelsea, na última terça-feira.

Agora, a pouco mais de 48 horas do jogo com os azuis e brancos, são mais os jogadores com os mesmos sintomas.