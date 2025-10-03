Depois do Hamas ter revelado esta sexta-feira que estava disposto a libertar os reféns israelitas, Donald Trump, presidente norte-americano, recorreu à rede social Truth Social para expressar o seu agrado, acreditando que o Hamas está "pronto para uma PAZ duradoura".

“Israel tem de interromper imediatamente o bombardeamento de Gaza para que possamos retirar os reféns com segurança e rapidez! Neste momento, é demasiado perigoso fazer isso. Já estamos a discutir os detalhes que faltam acertar”, escreveu Trump.