O ataque ocorreu em frente a uma sinagoga durante o feriado judaico de Yom Kippur. Segundo a polícia, o autor do atentado usou um carro para embater contra peões antes de ser alvejado pelos agentes de segurança.

“Fizemos duas detenções”, confirmou Laurence Taylor, chefe da unidade antiterrorismo da polícia de Londres, em conferência de imprensa. “As nossas equipas especializadas estão a investigar o sucedido e a trabalhar em estreita colaboração com a Polícia da Grande Manchester.”

A polícia já tinha adiantado que o suspeito do ataque foi morto no local.

Reações no Reino Unido e na União Europeia

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, mostrou-se “consternado” com o atentado, e sublinhou que o facto de ter ocorrido no dia sagrado do Yom Kippur torna o ataque “ainda mais horrível”.

Também a União Europeia condenou o atentado e apelou ao reforço no combate ao antissemitismo.

“O ataque deliberado perpetrado em Manchester contra fiéis inocentes numa sinagoga no Yom Kippur é terrível. O ódio, o antissemitismo e a violência não têm lugar na nossa sociedade”, afirmou a responsável pela política externa da UE, Kaja Kallas, na rede social X.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reforçou a mensagem: “Devemos continuar a combater o antissemitismo em todas as suas formas”.

