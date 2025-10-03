Lallican foi morto quando um drone atingiu o seu carro, sendo que um outro jornalista, neste caso um ucraniano, ficou gravemente ferido no mesmo ataque, segundo as Federações Europeia e Internacional de Jornalistas (EFJ-IFJ) e o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) francês, que indicaram que o ataque ocorreu esta manhã, pelas 8h20.
Segundo outros jornalistas franceses no local, citados pelo diário francês "Libération", Ivanchenko foi submetido a uma cirurgia e o seu estado de saúde estabilizou.
Os dois homens, que em diversas ocasiões trabalharam para o "Libération", encontravam-se no mesmo veículo no momento do ataque, cujas circunstâncias exatas se desconhece.
No total, 17 jornalistas foram mortos desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro 2022, segundo a FIJ. É a primeira vez que um repórter morre num ataque com um drone.
