A EDP, a Powerdot e a Associação Portuguesa de Operadores e Comercializadores de Mobilidade Elétrica (APOCME) confirmaram à Lusa, no Correio da Manhã, casos recentes de vandalismo e furtos em pontos públicos de carregamento de veículos elétricos, uma situação que está a preocupar o setor.

Segundo o presidente da APOCME, Carlos Ferraz, os incidentes estão concentrados sobretudo na Grande Lisboa, em particular na margem sul do Tejo, e afetam sobretudo cabos de carregamento, deixando os equipamentos inoperacionais. Apesar disso, sublinhou que representam uma pequena percentagem face aos cerca de três mil postos rápidos e ultrarrápidos instalados no país.

A EDP admitiu que registou casos de vandalismo em alguns equipamentos e garantiu que foram comunicados às autoridades, estando os serviços a ser repostos.

Já a Powerdot indicou que a tendência se verifica não só em Portugal, mas também noutros países onde opera, comprometendo a experiência dos utilizadores. A empresa disse estar a reforçar medidas de segurança e a colaborar com as autoridades através da partilha de imagens de videovigilância.

De acordo com Carlos Ferraz, a cooperação com PSP, GNR e Ministério da Administração Interna já permitiu identificar suspeitos tanto da prática de furtos como da aquisição do material roubado.