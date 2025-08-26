Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Supercharger da Tesla em Fátima, um dos maiores pontos de carregamento de veículos elétricos do país, foi alvo de vandalismo e furto na madrugada de segunda-feira, confirmou o 24notícias junto das autoridades.

Os assaltantes cortaram e roubaram todos os cabos dos carregadores V2 e vários cabos dos postos V4, que entretanto já foram reparados.

Durante o assalto, parte da operação terá sido interrompida, uma vez que 12 carregadores V4 permaneceram em funcionamento. Após reparações rápidas, todos os V4 estão já ativos, mas os V2 continuam inoperacionais e só deverão voltar a funcionar nos próximos dias.

As autoridades foram acionadas e as imagens captadas pelas câmaras de vigilância já instaladas no local estão a ser analisadas.

Nos últimos dias, também os postos da Iberdrola | bp pulse em Alcochete e no Barreiro foram alvo de vandalismo, afetando o carregamento numa zona de elevada procura.

A Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE) confirma ainda ocorrências semelhantes em estações localizadas na Marateca, Seixal, Barreiro e Fátima.