Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Habitualmente, dentro da cor amarela, a urina mais clara ou mais escura apenas costuma traduzir o grau de diluição da urina e não o estado de saúde.", explica o médico da rede Trofa Saúde.

Ou seja, se hoje está mais amarela e amanhã mais transparente, o mais provável é ter apenas bebido mais, ou menos, água.

A cor normal da urina é amarela-pálida, graças a um pigmento chamado urocromo. Quanto mais hidratado estiver o corpo, mais diluída e clara será a urina. Já a primeira ida à casa de banho de manhã tende a ter uma cor mais intensa, uma vez que foi acumulada durante a noite.

"A cor amarela clara, quase transparente, significa um grau adequado de hidratação.", acrescenta o especialista.

Mas atenção, beber água em excesso também pode ser problemático, embora seja difícil atingir níveis perigosos num adulto saudável. Só quando se ultrapassa a capacidade máxima do rim é que o corpo pode sofrer alterações electrolíticas graves graças à diluição dos iões no sangue, um cenário raro, mas possível.

E quando a urina muda de cor para algo mais fora do comum? Se estiver turva, pode indicar presença de fosfatos ou até uma infeção urinária; vermelha, sinal de neoplasia urotelial (tumor) ou destruição muscular e acastanhada, pode ser uma manifestação de problemas hepáticos ou biliares.

E nem sempre o culpado é o nosso corpo. A alimentação também pode alterar a cor da urina. Beterraba, favas, ruibarbo, cenouras, amoras ou alimentos com corantes podem deixá-la diferente. Até os suplementos de vitamina B e C podem pintá-la de tons mais vivos.

Por fim, o excesso de carne pode levar a uma sobrecarga de fosfatos que se reflete na urina.

Nem toda a urina escura é sinal de doença, nem toda a clara é sinónimo de saúde perfeita. O especialista sublinha que o aspeto, por si só, não é diagnóstico. O mais importante é estar atento a alterações persistente e a melhor forma de esclarecer as dúvidas é fazer uma análise sumária (exame laboratorial que avalia a cor, a concentração e a composição química da urina) à urina sendo necessária para se perceber a causa subjacente à alteração da cor da urina. "Consoante esse resultado inicial define-se posteriormente a linha de investigação complementar.", completa o médico.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.