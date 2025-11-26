Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na prática, os hotéis passaram de uma ocupação média de 74,2% na primeira semana de novembro para 84,8% durante a Web Summit. Já o preço médio diário por quarto (ADR) aumentou de 119 para 151 euros. Este salto acompanha a tendência registada em 2024, quando, segundo o comunicado, “o valor médio diário na mesma semana aumentou 27,9%, para 152 euros”.

O mês de novembro, tradicionalmente associado a uma procura mais baixa nos destinos urbanos europeus, tem em Lisboa uma exceção, destaca o estudo. “Ainda assim, em Lisboa, mesmo antes da Web Summit, os hotéis da região registam ocupações acima de 70%, o que é até um valor robusto para esta fase do ano”, sublinha Nuno António, professor da NOVA IMS e coordenador do Tourism & Hospitality Analytics Lab em comunicado. Segundo o investigador, “em cima deste patamar, o evento funciona como acelerador: faz crescer a ocupação cerca de 10 pontos percentuais e permite aumentos de preços entre 26% e 27%, um comportamento típico de mercados com forte procura e estratégias de gestão de receitas profissionalizada”.

Apesar da subida de preços e ocupação em 2025, os dados apontam para um ligeiro abrandamento face à edição de 2024. Nos quatro dias úteis do evento, a taxa de ocupação desceu de 86,3% em 2024 para 84,8% em 2025, uma quebra de 1,5 pontos percentuais. Também o ADR registou uma descida de 152 para 151 euros, correspondendo a 0,7% de recuo.

O estudo, conduzido pelo Tourism & Hospitality Analytics Lab da NOVA IMS, analisou o impacto da Web Summit na hotelaria da região NUTS II de Lisboa em 2025, comparando-o com 2024. A amostra abrangeu 155 hotéis, num universo total de 548 unidades hoteleiras.

