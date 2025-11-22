Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo tratamento estético não aplica esperma de truta puro, mas sim polinucleótidos – minúsculos fragmentos de ADN de peixe – que se acredita estimularem a produção de colagénio e elastina, essenciais para manter a integridade estrutural da pele, diz a BBC.

Estas injeções têm sido descritas como o próximo grande “milagre” da estética, com várias celebridades a falarem publicamente sobre elas. Kim e Khloé Kardashian são fãs declaradas, enquanto Jennifer Aniston disse que sentia a sua pele como se fosse “pele de salmão”.

Os polinucleótidos estão a abrir caminho na estética regenerativa, apoiados por alguns estudos que sugerem redução de linhas finas, rugas e cicatrizes.

Uma sessão de tratamento pode custar entre 200 a 500 libras e recomenda-se um ciclo de três sessões ao longo de várias semanas, seguido de retoques a cada seis a nove meses para manter os resultados.

Muitos clientes notam melhorias visíveis na hidratação e firmeza da pele, enquanto outros sentem alterações mais subtis, mas ainda assim positivas.

No entanto, o tratamento não é isento de riscos. Há quem sofra inflamação, infeção cutânea e escurecimento das olheiras, resultado de uma aplicação demasiado profunda. Embora efeitos secundários como vermelhidão, inchaço e hematomas sejam geralmente temporários, reações alérgicas ou problemas de pigmentação podem ocorrer se o procedimento não for corretamente executado.

