O maior estudo do mundo sobre substâncias-chave no sangue abre caminho para uma nova geração de testes rápidos por picada de dedo capazes de identificar sinais precoces de doenças muito antes de qualquer sintoma clínico, escreve o The Guardian.

Este avanço resulta da análise de quase 250 proteínas, açúcares, gorduras e outros compostos no sangue recolhido a meio milhão de voluntários no âmbito do projeto UK Biobank.

Os perfis moleculares complexos permitem obter um retrato detalhado da fisiologia de cada indivíduo e, quando combinados com registos médicos e dados de óbitos, possibilitam prever o risco de várias doenças, incluindo diabetes, doenças cardíacas, cancro e demência.

A UK Biobank colaborou com a Nightingale Health para medir centenas de metabólitos sanguíneos, incluindo açúcares, aminoácidos, gorduras, precursores hormonais e produtos residuais como a ureia. Estas moléculas resultam do metabolismo de alimentos, bebidas e medicamentos, bem como da atividade dos órgãos na produção de energia, reparação de tecidos e crescimento.

As alterações nos perfis metabólicos refletem e podem mesmo conduzir ao aparecimento de doenças. Quando um órgão deixa de funcionar corretamente, o perfil muda: um fígado doente eleva o amoníaco, um rim danificado aumenta ureia e creatinina, lesões musculares elevam o lactato e, no cancro, aumenta a absorção de glicose.

O retrato obtido pelos cientistas através dos perfis metabólicos é frequentemente mais completo do que outros testes, pois os metabolitos refletem não só a genética do indivíduo, mas também o estilo de vida, alimentação, exercício, exposição a poluição e níveis de stress.

O acesso a perfis metabólicos de meio milhão de voluntários permitirá desenvolver testes capazes de detetar sinais precoces de doenças com maior fiabilidade e para uma gama mais ampla de condições.

