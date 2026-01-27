Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Estradas Nacionais

  • EN 9-1 – Estrada da Lagoa Azul, Linhó, concelho de Sintra
  • EN 10 – Torres do Mondego, concelho de Coimbra
  • EN 262 – São Romão do Sado, distrito de Setúbal
  • EN 365 – Golegã, distrito de Santarém
  • EN 3-2 – Valada, Vale de Santarém
  • EN 8-2 – Casal Lourim, concelho da Lourinhã
  • EN 205-1 – Rio Tinto, distrito de Braga
  • EN 301 – Argela, Viana do Castelo
  • EN 358-2 – Constância, distrito de Santarém
  • EN 102 – km 53,4, Torre de Moncorvo, Serra da Estrela
  • EN 316 – km 37, Macedo de Cavaleiros
  • EN 110 – Entre Penacova e Coimbra
  • EN 344 – Castanheira da Serra
  • EN 236 – Casal Novo, distrito de Coimbra

Estradas Municipais

  • EM 1133 – Riba de Mouro, concelho de Monção
  • Diversas estradas municipais nos concelhos de:
    • Arouca
    • Cabeceiras de Basto
    • Pampilhosa da Serra
    • Vila Pouca de Aguiar
    • Covilhã

