Estradas Nacionais

EN 9-1 – Estrada da Lagoa Azul, Linhó, concelho de Sintra

EN 10 – Torres do Mondego, concelho de Coimbra

EN 262 – São Romão do Sado, distrito de Setúbal

EN 365 – Golegã, distrito de Santarém

EN 3-2 – Valada, Vale de Santarém

EN 8-2 – Casal Lourim, concelho da Lourinhã

EN 205-1 – Rio Tinto, distrito de Braga

EN 301 – Argela, Viana do Castelo

EN 358-2 – Constância, distrito de Santarém

EN 102 – km 53,4, Torre de Moncorvo, Serra da Estrela

EN 316 – km 37, Macedo de Cavaleiros

EN 110 – Entre Penacova e Coimbra

EN 344 – Castanheira da Serra

EN 236 – Casal Novo, distrito de Coimbra

Estradas Municipais

EM 1133 – Riba de Mouro, concelho de Monção

Diversas estradas municipais nos concelhos de: Arouca Cabeceiras de Basto Pampilhosa da Serra Vila Pouca de Aguiar Covilhã



