O mau tempo provocado pela depressão Joseph causou Inundações e desmoronamentos que levaram ao corte de vias nacionais e municipais em vários distritos.
Estradas Nacionais
- EN 9-1 – Estrada da Lagoa Azul, Linhó, concelho de Sintra
- EN 10 – Torres do Mondego, concelho de Coimbra
- EN 262 – São Romão do Sado, distrito de Setúbal
- EN 365 – Golegã, distrito de Santarém
- EN 3-2 – Valada, Vale de Santarém
- EN 8-2 – Casal Lourim, concelho da Lourinhã
- EN 205-1 – Rio Tinto, distrito de Braga
- EN 301 – Argela, Viana do Castelo
- EN 358-2 – Constância, distrito de Santarém
- EN 102 – km 53,4, Torre de Moncorvo, Serra da Estrela
- EN 316 – km 37, Macedo de Cavaleiros
- EN 110 – Entre Penacova e Coimbra
- EN 344 – Castanheira da Serra
- EN 236 – Casal Novo, distrito de Coimbra
Estradas Municipais
- EM 1133 – Riba de Mouro, concelho de Monção
- Diversas estradas municipais nos concelhos de:
- Arouca
- Cabeceiras de Basto
- Pampilhosa da Serra
- Vila Pouca de Aguiar
- Covilhã
