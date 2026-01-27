Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O chefe da Patrulha de Fronteiras dos Estados Unidos, Gregory Bovino, e alguns agentes de imigração deverão deixar a cidade de Minneapolis esta terça-feira, numa decisão que poderá assinalar uma viragem na abordagem da Casa Branca após o tiroteio fatal de Alex Pretti, ocorrido no último sábado, conta a BBC.

A saída de Bovino e de outros agentes coincide com a chegada de Tom Homan, o responsável federal para imigração nomeado pelo presidente Donald Trump, que irá liderar os esforços no terreno. A morte de Pretti, enfermeiro de cuidados intensivos, aumentou as tensões na cidade e suscitou críticas em diversos sectores, incluindo entre republicanos proeminentes.

Trump tem mostrado recentemente sinais de ajustar o tom da sua política de imigração. Após o tiroteio, manteve conversações telefónicas com líderes democratas locais e estaduais, que descreveu de forma positiva, contrastando com os ataques verbais registados durante o fim de semana. Trump também evitou a retórica de alguns dos seus assessores que tentavam responsabilizar a vítima pela tragédia.

A Administração enfrenta pressão de republicanos e democratas que exigem uma investigação aprofundada sobre a operação. Na segunda-feira, Chris Madel, candidato republicano à governação do Estado, retirou-se da corrida eleitoral, considerando a intervenção em Minnesota um “desastre total”. Madel é advogado de defesa e já tinha prestado aconselhamento ao agente que, no início de janeiro, matou Renee Good, também em Minneapolis.

Alex Pretti, de 37 anos, foi a segunda vítima mortal de agentes federais em Minneapolis desde a chegada da operação de imigração. Bovino estava na linha da frente quando Pretti, que filmava os agentes, foi morto a tiro. O comandante alegou que Pretti teria intenção de “massacrar” os agentes federais, provocando indignação entre manifestantes e familiares da vítima.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) afirmou que os agentes dispararam em legítima defesa, alegando que Pretti possuía uma arma de fogo e resistiu às tentativas de desarmá-lo. Testemunhas, autoridades locais e a família contestam esta versão, apontando que Pretti apenas segurava um telemóvel. A análise de vídeo disponível não identificou qualquer arma na mão da vítima, segundo a BBC Verify.

Bovino tem sido a face visível da linha dura de Trump na aplicação da imigração, destacando-se nas redes sociais e publicando vídeos promocionais das operações.

