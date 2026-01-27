Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Transformar um hobby numa fonte de rendimento milionária é o sonho de muitos, mas Lindsey e Tyler Dobson demonstraram que é possível quando se aplica uma mentalidade de negócio a cada decisão.

O casal americano começou por restaurar móveis encontrados na rua e, com planeamento financeiro, disciplina e visão de longo prazo, já faturou mais de 1,1 milhões de dólares (cerca de 935 000 €).

Como? A comprar, renovar e a vender imóveis. Mais do que sorte, o sucesso deles é um exemplo claro de como aplicar princípios de finanças corporativas à vida pessoal pode gerar resultados impressionantes.

De móveis “abandonados” a lucros milionários

Tudo começou em 2020, quando os Dobsons começaram a restaurar móveis antigos para mobilar a sua casa em São Petersburgo, na Flórida. O que era um passatempo rapidamente se transformou numa fonte de rendimento extra. Enquanto iam restaurando e vendendo cada peça, começaram a perceber o potencial de negócio.

Inicialmente, ganhavam cerca de 500 dólares por mês, depois mil, até decidirem ampliar o esforço: passaram a reformar casas inteiras. Hoje, já lucraram mais de um milhão de dólares com a compra e venda de imóveis, vivem sem emprego tradicional, sem dívidas e com qualidade de vida elevada.

Estratégia de negócios aplicada à vida

Ao renovarem as casas em que viviam, os Dobsons beneficiaram de isenções fiscais sobre ganhos de capital previstas na legislação americana, aumentando significativamente os lucros dentro da legalidade e com visão estratégica.

Paralelamente, mantinham as despesas sob controlo: sem hipoteca, sem dívidas e com um estilo de vida minimalista. Parte do lucro foi investido na compra de imóveis à vista, enquanto o restante é reinvestido no próprio negócio.

Embora não tenham criado uma empresa formal de “flipping”, operam com a lógica de uma, ou seja, pensam no retorno sobre investimento, “fundo de maneio”, margem de lucro e gestão de risco financeiro.

Lições para empreendedores e gestores

O caso dos Dobsons é um alerta sobre a importância da gestão financeira, não só para empresas mas também para particulares. Muitas startups e até grandes empresas falham por erros de gestão. Manter o controlo financeiro e tomar decisões estratégicas é essencial para crescer.

Ter competências em finanças pessoais e corporativas permite equilibrar receitas, despesas e investimentos de forma eficiente, independentemente do cargo ou do tamanho do negócio.

Além disso, existem informações específicas nesta área que oferecem aos participantes ferramentas para analisar indicadores financeiros, planear estratégias e gerir riscos, competências essenciais num mercado cada vez mais competitivo.

Deixamos aqui três sugestões: os workshops da Academia Doutor Finanças; o programa “Finanças para todos” da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) e o curso intensivo de 7 horas de literacia financeira da PWC.

